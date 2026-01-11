A fictícia cidade de Bom Retorno foi criada com referências aos municípios goianos, como o coreto de Pirenópoli (Divulgação/Estevam Avellar)\nCenário da trama central de Coração Acelerado, novela das 19 horas que estreia nesta segunda-feira (12), a fictícia Bom Retorno, construída dentro dos Estúdios Globo, o famoso Projac, deixa os goianos com a impressão de que ela sempre existiu. Uma cidade pacata nos arredores de Goiânia se confunde à primeira vista com as históricas Pirenópolis e cidade de Goiás. As casas coloniais e fachadas art déco também dominam.\nAo botar reparo pela segunda vez na casa pintada em tons de azul e rosa, logo se vê que não se trata do Cine Pirineus. A mesma sensação de familiaridade surge ao observar a fachada do bistrô e antiquário Saint Fermè e ao passar caminhando em frente ao coreto.