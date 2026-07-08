A NOBREZA DO AMOR\nChinua revela a Dumi que Kênia foi encarcerada a mando de Jendal, e Akin conclui que a princesa realmente se rebelou contra o pai. Alika afirma a Tonho que tem uma dívida de gratidão com Omar. Ana Maria se propõe a trabalhar como voluntária na escola ao lado de Vera/Niara, e Casemiro sente orgulho da filha. Mirinho provoca Manoel diante de Casemiro. Diógenes desconfia da greve de fome de Virgínia. Dôra revela a história de sua mãe Luzia para Maria Helena. Virgínia foge de seu castigo e procura Graça. Viriato conta a Belmira que foi Virgínia quem o denunciou para o bispo. Dumi tenta libertar Kênia, e é surpreendido por Pascoal.\nCORAÇÃO ACELERADO\nZilá se revolta contra Janete e Alaorzinho. Cinara tenta acalmar Zilá. Tino e Esteban trocam elogios. Talita tem uma crise de alergia durante o jantar servido por Zilá, e Alaor a leva ao hospital. Ronei repreende Zilá por sua obsessão com Janete. Laurinha passa mal, e Esteban desconfia. Naiane e Gael se aproximam na fazenda, mas o rapaz adoece e frustra os planos da moça. João Raul e Agrado confessam a Walmir e Eduarda que ainda ficam mexidos um pelo outro. Naiane jura vingança contra Ronei ao ver o outdoor anunciando João Raul e Agrado juntos no cruzeiro.