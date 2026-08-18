A NOBREZA DO AMOR\nVirgínia garante que Mirinho será seu marido. Kênia reclama de Binta com Chinua. Chinua confronta Pascoal. Campbell e Binta se estranham, e Jendal nota. Niara se preocupa com a demora de Alika em voltar do engenho. Omar sente ao ver Tonho muito próximo de Alika, trabalhando juntos em suas terras. Alika ajuda Rosa, e Tonho admira a amada. Ana Maria se diverte com Manoel, e Caetana comemora. Salma sofre com a proximidade de sua união com Fuad. José aconselha Alika a pensar melhor sobre sua relação com Tonho, a fim de proteger sua missão em Batanga. Jendal se prepara para oficializar o casamento com Binta. Sebastião tira uma foto de Alika.\nPOR VOCÊ\nDulce estranha ao chegar à casa de Bela e ver as crianças de Juli. Bela se dá conta da responsabilidade que assumiu ao prometer cuidar dos filhos da amiga. Juarez conclui que ele é o responsável pela morte de Juli e se desespera. Dalva e Neiva suspiram por Ricardo. Toy confessa a Próspero que está fascinado com Leandra. Vitor e Leandra se dão as mãos no hospital. Gabriel ajuda Bela a cuidar das crianças. Peixe decide voltar para casa, mas seus irmãos ficam com Bela. Vanessa sente ciúme da atenção de Gabriel com Bela. Lucas apoia Bela. Dalila afirma que não abandonará Peixe. Bela vai à casa de Iara e garante a Juarez que encontrará o assassino de Juli.