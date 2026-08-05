A Nobreza do Amor\nOmar afirma a Tonho que lutará pelo amor de Alika. Salma repreende Miguel e Fátima por terem sido rudes com Omar. Maria Helena aconselha Manoel sobre seu namoro com Ana Maria. Pressionado, Bakari revela a Jendal que Chinua esteve em terras inimigas. Omar pede que Alika o acompanhe até a agência bancária. Chinua alerta Dumi, Akin e Ladisa sobre as desconfianças de Jendal, que sonda Pascoal sobre seu conselheiro. Chinua sugere que Kênia reveja sua decisão de se juntar aos rebeldes. Virgínia chantageia Sebastião para que o rapaz descubra tudo sobre Omar.\nCoração Acelerado\nAgrado e Eduarda são prejudicadas pela proximidade com João Raul. Bará se incomoda com o ciúme de Talita. Cinara desabafa com Ronei e decide passar uns dias na casa de Palhares. Agrado pede para ter uma conversa com Eduarda. Janete confronta Zilá, que garante à irmã que não conhece Verônica. Ronei reconhece uma possível bolsa de Zilá entre os pertences de Verônica, e liga para Cinara. Agrado pensa em desfazer sua dupla com Eduarda para ajudar João Raul sem prejudicar a amiga. Janete comenta com Alaorzinho que ficou preocupada com o estado de Zilá.