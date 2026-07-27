A NOBREZA DO AMOR\nEmbriagado, Mirinho confronta Tonho, que o leva para casa. Mirinho afirma a sua família que ama Lúcia/Alika, e Casemiro tenta se desculpar com Tonho. Virgínia estranha a ausência de Mirinho, e chantageia Diógenes. Alika se surpreende ao saber que Tonho decidiu comprar terras para os dois. Omar chega a Recife. As famílias de Salma e Fuad celebram seu noivado oficial, apesar do desconforto da moça. Binta faz elogios a Jendal. Dumi pergunta a Kênia se ela está pronta para romper de vez com Jendal. Sebastião conta a Virgínia sobre a embriaguez de Mirinho. Virgínia avisa a Mirinho que eles deixarão Barro Preto. Viriato repreende Diógenes por suspender o castigo de Virgínia. Jendal recebe um telegrama de Malungo.\nCORAÇÃO ACELERADO\nAlbano afirma a Leandro e Alaor que Xavier tinha muitos inimigos. Alaor pede a Albano que dê atenção especial ao caso. Zuzu demonstra pressa em se casar com Alaor, que brinca com a amada. Janete estranha o comportamento de Zuzu. Cinara evita as ligações de Zilá. Esteban e Naiane comemoram ao descobrir que o bebê de Laurinha é uma menina, e Malvino fica impactado. Ronei anuncia que Agrado e Eduarda farão uma turnê para um documentário sobre a dupla. Cinara questiona Zilá sobre Xavier. João Raul apoia o filme de Agrado. Eduarda repreende Valéria por se atrasar para voltar de viagem e prejudicar Sol. Tem início uma reunião do Conselho Administrativo para decidir sobre a permanência de Zilá na presidência do Grupo Amaral.