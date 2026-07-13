A NOBREZA DO AMOR\nAlika confessa a Tonho que Omar deseja se casar com ela. O Bispo indaga Viriato sobre suas atitudes recentes. Mirinho provoca Sebastião. Marta pune Virgínia, que se revolta ainda mais contra Lúcia/Alika. Kênia comenta com Chinua sobre o interesse de Jendal por Binta. Graça e Mirinho zombam de Ana Maria por esperar o pedido oficial de namoro de Manoel. Alika descobre que Nilo Peçanha está morto, e Onildo a apoia. Onildo declara seu interesse romântico por Niara. Tonho se aconselha com Dona Menina. Kênia confidencia a Chinua que seguiu a sugestão de Dumi para se livrar da perseguição de Jendal. Dumi, Akin e Ladisa encontram a urna com as joias de Jendal.\nCORAÇÃO ACELERADO\nJoão Raul se declara para Agrado, e os dois se beijam. João Raul e Agrado se amam. Talita fica bem impressionada com Bará. Laurinha desabafa com Esteban. Naiane e Gael ficam juntos. Talita percebe o brilho nos olhos de João Raul e acredita que o cantor e Naiane estejam quebrando seu voto de castidade. Agenor e Vilma se incomodam ao ver Alaorzinho com Janete. Agrado e João Raul namoram na ilha. Naiane e Gael chegam na mesma praia. Talita e Tino aceitam o convite de Bará para desembarcar.