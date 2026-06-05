A Nobreza do Amor\nJendal acredita que, ao seguir Kênia, Pascoal chegará em Dumi e Akin. Tonho comenta com Caetana sobre a obsessão de Mirinho com Lúcia/Alika. Viriato sente ciúme da proteção de Belmira em relação a Carrapato. Kênia percebe que Pascoal a está seguindo e confronta Jendal. Januário descobre que Manoel beijou Ana Maria. Marta acredita no plano de Virgínia e Graça e parabeniza a filha por sua suposta cordialidade com Lúcia/Alika. Virgínia pede ajuda a Sebastião para colocar em prática seu plano contra o ateliê de Lúcia/Alika. A consulesa Margaret exige que Jendal se explique sobre a morte de Robert.\nCoração Acelerado\nO capítulo deste sábado da novela Coração Acelerado não será exibido por conta do amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 da seleção brasileira contra o Egito. A partida está marcada para as 19 horas.