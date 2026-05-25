A Nobreza do Amor\nKênia sofre com a ação de Jendal, e acredita ter visto Dumi entre os populares. Belmira descobre que seu pai é um cangaceiro. Alika declara seu orgulho pelas ações de Tonho. Graça aconselha Mirinho a se aproximar de Diógenes e conseguir um espaço no banco. Virgínia engana Marta para prejudicar Alika/Lúcia. Akin, Dumi e Ladisa planejam como se livrar de Pascoal. Fortunato convoca Diógenes, Casemiro e Mirinho à delegacia e anuncia que Fabrício é um golpista. Virgínia se oferece a Alika/Lúcia como modelo da sua marca. Liderados por Akin, Dumi e Ladisa, os rebeldes saqueiam a comida do palácio, e Jendal se revolta.\nCoração Acelerado\nEduarda conversa com Leandro, e os dois decidem ser amigos. Eduarda vai com Valéria e Sol para Goiânia. Leandro pensa em Eduarda. Alana, Talita, Ronei e Alaorzinho iniciam as preparações para a divulgação do festival do Grupo Alô Amaral. Chitãozinho e Xororó são recebidos pela família Amaral. Agrado e Naiane implicam uma com a outra. Walmir pede conselhos a Nora, que lhe oferece um chá de ervas para clarear seus pensamentos. João Raul canta com Agrado e se emociona.