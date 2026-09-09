A Nobreza do Amor\nMarta exige que Virgínia marque uma consulta com Onildo. Alika conta sua história verdadeira a Salma. Salma confirma a Alika que está gostando de Omar, e sofre com a notícia da partida do turco. Niara prepara Ana Maria para assumir seu lugar na escola. Chinua conta a Dumi, Akin e Ladisa sobre a negociação de Jendal com os franceses, e informa que Kênia já avisou a Campbell. Binta afronta Kênia, e Jendal é duro com a esposa. Binta e Pascoal se beijam. Salma alerta Ana Maria sobre o gênio de Manoel. Mirinho descobre que Tonho e Lúcia/Alika se separaram, e se oferece para viajar com a moça. Caetana volta ao engenho. Onildo confirma a gravidez de Virgínia. Virgínia anuncia a todos que terá um filho de Mirinho, e Sebastião desconfia. Omar se ilumina ao saber que Tonho não irá mais para Batanga.