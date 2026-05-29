A Nobreza do Amor\nRobert diz a Jendal que deseja fazer uma reportagem sobre Batanga. Kênia se preocupa com as intenções de Robert. Tonho se une a Casemiro e Onildo para confrontar Bartô em nome da população de Barro Preto, e Alika sente orgulho do amado. Kênia questiona Chinua sobre o envolvimento de Dumi com os rebeldes. Diógenes recebe Mirinho no banco, e promove Manoel a seu chefe. Carrapato revela a Belmira que voltou para lhe buscar, e Viriato se preocupa. Disfarçado, Dumi afirma a Robert que Jendal é um golpista. Com a ajuda de Pascoal, Jendal conduz Robert ao poço das serpentes.\nCoração Acelerado\nJanete recebe uma carta anônima e descobre que Agrado cedeu às chantagens de Naiane para protegê-la, e Zuzu aconselha a amiga a conversar com a filha. Gael se oferece para conduzir Ana Castela a Bom Retorno, e Naiane se revolta. Janete conversa com Agrado sobre a filha ter aberto mão de seu passado com João Raul para protegê-la. Leandro se encanta pelas atitudes de Eduarda. Alaorzinho exige que sua equipe encontre Ana Castela, que se diverte na estrada com Gael. Todos se surpreendem quando Ana Castela decide permanecer em Bom Retorno para seu show. Janete procura uma delegacia a fim de esclarecer a morte de Jean Carlos.