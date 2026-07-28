A NOBREZA DO AMOR\nJendal se irrita com as notícias de Malungo, que esconde do rei o fato de ter encontrado Alika. Kênia diz a Dumi que está pronta para se unir aos rebeldes contra Jendal. Maria Helena confessa a Dôra o motivo de ter se casado com Fortunato. Com receio das ameaças de Virgínia, Diógenes inventa uma desculpa para promover Mirinho no banco. Mirinho questiona Virgínia sobre as mudanças de comportamento de Diógenes. Viriato tenta dissuadir Bartô da ideia de santificar Veneranda. Mirinho anuncia sua promoção, e Ana Maria se preocupa com o destino de Manoel. Binta ouve uma conversa de Kênia e Chinua e descobre que Jendal mentiu para ela.\nCORAÇÃO ACELERADO\nAlaorzinho retoma a presidência do Grupo Amaral, e Zilá se revolta. Vânia e Eva fofocam sobre a situação envolvendo Janete e Zilá. Agenor e Vilma maldizem Janete. Zilá grava um depoimento sobre Janete no programa de Talita. Agrado e Eduarda partem em sua turnê. Passam-se cinco meses. Agrado se prepara para o lançamento do documentário sobre sua dupla com Eduarda. João Raul tenta vender um de seus apartamentos. Leandro comenta com Eduarda sobre os desdobramentos do caso Xavier. Zilá provoca Janete. Cinara se sente culpada por guardar o segredo de Zilá. Zilá se desespera ao receber uma ameaça anônima