A NOBREZA DO AMOR\nChinua discorda da união entre Kênia e Pascoal, e Jendal pede um tempo para pensar. Salma fala sobre Omar, e Miguel desconfia dos sentimentos da filha pelo forasteiro. Fátima confessa a Miguel que teme ser castigada por mentir para Salma sobre sua saúde. Dona Menina ampara Tonho, que teme se afastar de Lúcia/Alika. Ladisa e Akin comandam uma busca a Dumi. Jendal anuncia que Kênia se casará com Pascoal. Tonho e Alika descobrem que nasceram no mesmo dia.\nPOR VOCÊ\nGabriel conta a Bela que deixou Vanessa. Lucas recebe Peixe e seus irmãos na escola novamente. Bela pede notícias das crianças ao diretor. Vanessa envia uma notícia falsa pra imprensa, a fim de comprometer Bela. Gabriel conversa com Leandra sobre a separação de Vanessa. Toy fica frustrado ao não conseguir se apresentar para Leandra. Lucas comenta com Bela que a denúncia pode ter sido motivada por vingança. Juarez se sensibiliza ao saber que os filhos de Juli estão em um abrigo. Samuca conhece Tom-Tom. Bela promete aos filhos de Juli que conseguirá a guarda deles. A obstetra suspeita de que Carmela esteja precisando de ajuda médica. Vanessa pede que Leandra interceda por ela junto a Gabriel. Bela descobre que foi denunciada como sequestradora de crianças.