A NOBREZA DO AMOR\nVirgínia promete uma noite de amor com Sebastião em troca de descobrir a relação entre Omar e Lúcia/Alika. Kênia acredita que Binta esteja mesmo ao lado de Jendal, e nega o convite para jantar com os dois. Tonho desabafa com Casemiro e conta que a família de Lúcia/Alika tem uma dívida com Omar. Ana Maria vai à casa de Manoel e é destratada por Fortunato. José e Omar comentam sobre a possível jazida de tungstênio na região. Virgínia provoca Diógenes na frente de Marta. Binta sugere que Jendal envie Kênia para um convento. Omar revela a Adônis que preferiu guardar seu dinheiro no banco por conta dos cangaceiros. Omar e Alika conversam sobre a retomada de Batanga, quando Tonho chega.\nCORAÇÃO ACELERADO\nAgrado e Eduarda fazem um comunicado sobre suas carreiras. Ronei teme ter seus negócios impactados pela decisão da dupla. Janete decide prestar queixa contra Verônica. Gael descobre que Naiane passou informações sigilosas para Talita. Ronei procura Verônica novamente e descobre que ela deixou Bom Retorno. Gael se decepciona com Naiane. Valéria anuncia que se mudará de país, e Eduarda se preocupa com Sol. Palhares desconfia de Cinara em relação a Zilá. Ronei e Cinara desconfiam da ligação de Zilá com Verônica. João Raul comenta com Walmir que teme que seu mau momento prejudique a carreira de Agrado. Alaor anuncia que sua arma desapareceu. Agrado descobre que está concorrendo a um grande prêmio internacional.