A NOBREZA DO AMOR\nAlika deduz que alguém tirou uma foto dela, e Tonho acredita que foi uma coincidência. Viriato descobre uma carta da mãe de Ritinha entre os pertences de Belmira. Salma desconfia de Fuad, que olha com interesse para Belmira. Dôra e Bartô recebem Carmen e Murilo na festa das bodas de Marta e Diógenes. Carmen se interessa por Adônis, e Geralda não gosta. Fortunato agride Maria Helena ao perceber a presença de Murilo, e Manoel se desespera. Fortunato tranca Maria Helena em seu quarto, e Manoel e Dôra a ajudam. Sebastião garante a Virgínia que conseguiu a foto de Alika. Kênia tenta enviar suas joias aos rebeldes, mas Pascoal intercepta o esquema. Omar se declara para Alika e a beija.\nPOR VOCÊ\nBela comenta com Iara sobre o estado abatido de Juarez. A médica tenta organizar seu dia a dia com as crianças, e Glorinha a apoia. Peixe volta para a casa de Bela, que leva as crianças para a escola. Vanessa incentiva uma paciente a reclamar de Bela na ouvidoria do hospital. Juarez decide não revelar seu envolvimento no acidente com Juli para a mulher e a filha. Samuca sofre na escola, e Ítalo o ajuda. Bela se emociona com o apoio de Gabriel. Próspero e Clemente discutem, e Toy os interrompe. Vanessa ouve a conversa de Gabriel com Pérola, que afirma que a obstetra é a pessoa certa para assumir a presidência do hospital.