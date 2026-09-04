A NOBREZA DO AMOR\nMirinho decide ir até o engenho, e Graça conforta o filho afirmando que se livrou do capanga. Alika descobre que Tonho sofreu um atentado. Belmira revela toda a verdade sobre Ritinha a Marta. Tonho e Casemiro descobrem que o matador fugiu, e desconfiam. Fortunato garante que encontrará o capanga. Tonho confronta Mirinho. Bourgade seduz Jendal, que pretende fechar negócio com os franceses a despeito da retaliação de Campbell. Fortunato comenta com Manoel que acredita que foi Mirinho quem mandou matar Tonho. Tonho e Caetana pedem para deixar o engenho, e Casemiro anuncia que quem deve sair de casa é Mirinho.\nPOR VOCÊ\nÍtalo machuca o braço, e Lucas, Peixe e Glorinha o levam até o Hospital Luz. Vitor questiona Leandra sobre o namoro dos dois. Peixe conversa com Gabriel. Gabriel flagra Lucas e Bela juntos, e Vanessa observa a reação do ex-marido. Bela adverte Peixe sobre Vanessa. Iara se frustra com a falta de reação de Juarez às suas investidas. Bela participa de sua primeira reunião de responsáveis na escola das crianças. Vanessa comenta com Sílvia que Lucas pode ajudá-la a afastar Gabriel de Bela. Gabriel diz a Ricardo que pedirá o divórcio a Vanessa. Toy decide se declarar para Leandra, quando vê Vitor beijar a médica. Zé chantageia Juarez.