A Nobreza do Amor\nAlika, José e Niara decidem seu retorno a Batanga com Omar. Tonho comenta com Januário que está sofrendo com a partida de Alika. Graça é rude com Mundica, e Ana Maria conversa com a amiga. Mundica nota que Ana Maria está desgostosa com Manoel. Mirinho descobre que Maria Helena fugiu com Murilo. Kênia denuncia a Campbell a negociação de Jendal e Binta com os franceses. Niara informa a Onildo sobre sua partida. Belmira se preocupa com o destino de Ritinha. Virgínia passa mal, e Diógenes e Mirinho desconfiam. Dumi é avisado sobre a chegada de Alika e Omar. Fuad flerta com Belmira. Graça pede perdão a Caetana e implora por sua volta ao engenho. Virgínia acredita que pode estar grávida.\nPor Você\nIara se desespera com a casa revirada, e Bela e Dalila a apoiam. Juarez se sente aliviado ao notar que as peças de Zé ainda estão em seu esconderijo. Peixe resgata pertences de Juli e seus irmãos. Juarez confronta Zé, e Próspero alerta o amigo sobre o suposto mecânico. Bela pede que Peixe não volte à sua casa antiga. Gabriel garante a Ricardo que lutará para resgatar sua história com Bela. Vanessa comenta com Sílvia seus planos para se reaproximar de Gabriel. Leandra descobre que Pérola tem uma doença que se recusa a tratar. Lucas conduz as crianças por um passeio no centro da cidade. Gabriel declara seu amor a Bela.