NOVELAS / RESUMOS DO DIA\nA NOBREZA DO AMOR\nMiguel se desespera ao perceber que tirou a vida de um homem. Fortunato abre uma investigação, e Salma teme por seu pai. Miguel é detido, e Omar, Lúcia/Alika e Tonho apoiam Salma e sua família. Malungo visita Alika e Niara e avisa que retornará para seu lar. Ana Maria confessa que teme perder a companhia de Caetana. Virgínia e Mirinho se mudam temporariamente para o engenho. Alika tem um pesadelo com Jendal. Halim anuncia que Fuad não se casará mais com Salma. José se aproxima de Batanga. Jendal chega ao Brasil.\nPOR VOCÊ\nJuarez se desespera ao constatar a morte de Zé e descarta a arma. Glorinha acredita que Ítalo esteja interessado em Hanna. Iara conta a Juarez que o assassino de Juli está preso. Leandra comunica a Gabriel que integrará o Conselho do hospital e ele aconselha a filha. Lucas acalma Samuca durante uma crise e Bela se encanta. Toy se irrita com a barraca de Suelen na feira. Peixe e Dalila escondem seu namoro de Suelen. Manoel se aproxima de Pérola durante um almoço, e Leandra aprova. Junqueira e Vanessa anunciam Leandra como nova Conselheira, e Bela se surpreende. Com o voto de Leandra, Vanessa consegue tirar Bela da presidência interina do hospital.