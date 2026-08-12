A NOBREZA DO AMOR\nTonho imobiliza Omar, e Alika e sua família se impressionam com o talento do rapaz na luta. Marta repreende Virgínia por encomendar um vestido fora da cidade, e Diógenes protege a filha. Kênia aceita a aliança com Binta, e pede perdão a Jendal. Marta conversa com Viriato sobre o comportamento de Diógenes, e ambos deduzem que Virgínia mentiu sobre a suspensão de sua punição. Belmira tenta despistar Viriato sobre a verdadeira causa da mudança de Diógenes. Casemiro autoriza a busca por tungstênio em suas terras. Binta garante a Jawali que conseguirá neutralizar Kênia. Fuad se aproxima de Belmira, e Geralda desconfia. Salma se encanta com Omar. Alika deixa claro a Omar que não se casará com ele.\nCORAÇÃO ACELERADO\nA Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo de Coração Acelerado.