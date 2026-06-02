A Nobreza do Amor\nAkin insinua que Dumi pode estar traindo a princesa Alika ao se envolver com Kênia. Manoel repreende Mirinho e dá o dinheiro faltante a Tonho. Ana Maria confidencia a Caetana sobre o beijo em Manoel. Alika descobre as novas atrocidades cometidas por Jendal em Batanga. Carrapato comemora ao perceber que Belmira está se aproximando dele. Fátima e Miguel notam que Salma trata Fuad com desprezo. Chinua pressiona Dumi a esquecer Kênia. Mirinho parabeniza Vera/Niara pela inauguração da escola, e Tonho se incomoda. Chinua anuncia a Jendal que o rei de Batanga está sendo acusado pelos ingleses de assassinar Robert.\nCoração Acelerado\nAgrado pensa em como revelar a mentira de Naiane sobre seu passado. Bara prejudica a apresentação de Naiane sem querer, e João Raul conforta a moça. Irene repreende Walmir por permitir que o filho peça Naiane em noivado. Janete e Alaorzinho conversam. Agrado e Eduarda desmascaram Naiane, e Ronei e Zilá se desesperam. Janete confronta Zilá. Gael chama Ana Castela para sair. Walmir confessa a João Raul que sabia que Agrado era Diana. João Raul e Agrado discutem. Naiane se desespera com seu futuro. Alana e Ronei tentam convencer João Raul e Agrado a cantar juntos. Gael e Ana Castela ficam juntos. Agrado e João Raul se emocionam ao cantar sua música.