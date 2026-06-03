A Nobreza do Amor\nJendal afirma a Mr.Campbell que não assassinou Robert, e acaba tendo um ataque de fúria. Mirinho sente inveja ao ver Tonho e Alika se beijando. Jendal confronta Pascoal e Chinua sobre a traição em relação à execução de Robert. Pascoal acusa Dumi, e Jendal ordena a captura do ex-chefe da Guarda Real. Dumi percebe que Akin tem sentimentos por Ladisa. Fátima desmaia, e Onildo afirma que a mãe de Salma não pode ter aborrecimentos. Mirinho ameaça Manoel. Ana Maria questiona Manoel sobre o beijo que lhe deu. Kênia pergunta se foi Dumi quem denunciou Jendal pela morte do jornalista Robert.\nCoração Acelerado\nAgrado e João Raul interrompem sua apresentação e declaram ao público que jamais cantarão sua música novamente. Eduarda segue com a apresentação, e Leandro a admira. Ronei e Bará comemoram o sucesso da repercussão da festa. Ana Castela e Gael se encontram novamente. Zilá diz a Cinara que Janete revelou tudo sobre a morte de Jean Carlos. Agrado se declara para Leandro. João Raul pede um tempo para Naiane. Leandro se preocupa com o segredo de Eduarda. Cinara copia o conteúdo do livro de Nora antes de devolvê-lo à avó. Alaor discute com Naiane e decide deixar sua casa. João Raul se aconselha com Nora e avisa a Ronei e Naiane que fará uma declaração oficial.