Êta Mundo Melhor!\nZulma tenta impedir a cerimônia de casamento de Dita e Candinho, mas todos apoiam o casal. Zé dos Porcos desabafa com Quincas sobre Divina e Francine. Cunegundes anuncia que Quinzinho passará uma noite com Jocasta. Miro surpreende Carmem no sítio e a ameaça. Ernesto conta a Sandra que conseguiu enganar Marcondes. Tobias aconselha Lauro a encontrar Sônia no Dancing. Olga confronta Haydée. Zulma sofre por não ter Candinho. Celso comemora seu casamento com Estela, e diz que deseja lhe apresentar sua família. Lauro leva Túlio ao dancing, e Tamires reconhece o jovem. Candinho e Dita se amam.\nDona de Mim\nMarlon pede reforço. Maxwell vê quando Marlon chega com Castro desacordado até Pompeu e Castanho. Vespa ameaça Ryan e exige que o rapaz se una a eles. Alan afirma a Marlon que a polícia contra-atacará o movimento. Ryan se desculpa com Azzy. Filipa reclama para Jaques sobre os remédios. Samuel e Jaques trocam ofensas. Marlon sofre com o ocorrido na barreira, e Alan o apoia. Leo diz a Samuel que deseja terminar o relacionamento dos dois.