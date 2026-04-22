A Nobreza do Amor\nEustáquio admira a confiança de Lúcia/Alika ao afirmar que fará um novo vestido para Eugênia em tempo recorde. Diógenes e Marta repreendem a atitude de Virgínia e acreditam que Graça é uma má influência para a filha. Eugênia hesita em usar o vestido feito por Lúcia/Alika. Jendal anuncia a data de casamento de Kênia e Mr. Jones. Kênia firma seu acordo financeiro com Mr. Campbell. Virgínia e as demais candidatas se surpreendem quando Eugênia surge com o vestido feito por Lúcia/Alika. Viriato aconselha Salma a dar uma chance para o amor de Fuad. Eugênia vence o concurso, e Lúcia/Alika comemora com Tonho.\nCoração Acelerado\nZilá convence Alaorzinho de que Janete deu o anel de sua avó para Jean Carlos. Janete expulsa Alaorzinho e Zilá de sua casa. Alaorzinho pede perdão a Zilá por ainda amar Janete. Ronei apresenta bons resultados para o Grupo Amaral, e Alaorzinho e Alaor reconhecem. Janete anuncia que criará um selo para apoiar novos artistas, e pede que Agrado e Eduarda permaneçam em Bom Retorno para ajudá-la. Zilá se decepciona com a falta de atenção de Ronei. Ronei atende uma ligação misteriosa. Alaor confessa a Alaorzinho que não está mais tão interessado em Marcela. Eduarda repreende Agrado e Leandro por deixarem o namoro influenciar no trabalho. Irene pensa em mudar seu visual. Gael e Naiane se divertem.