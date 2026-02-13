Êta Mundo Melhor!\nCandinho se desespera com a ausência de Policarpo, e Asdrúbal o conforta. Candinho convoca Araújo para tirar Dita da cadeia. Quincas acolhe Joaquim. Lauro conta a Tobias seu plano com Lúcio para desbancar Ernesto e Olímpia. Candinho vai até a mansão de Ernesto tentar resgatar Policarpo. Maria Divina afirma que deseja ficar com Zé dos Porcos mesmo sem filhos. Lourival visita Dita na cadeia. Sandra confronta Candinho.\nCoração Acelerado\nLeandro desabafa com Agrado. Leandro explica sua situação para Alaor e sua família, a fim de conseguir o dinheiro para o tratamento de Júlia. Ronei aconselha Eduarda sobre sua voz. Nora pede que Eliomar guarde seu livro de ervas. Alaor procura Leandro para reparação. Janete pede para conversar com Alaorzinho.\nTrês Graças\nViviane fica decepcionada com Leonardo, quando este não se coloca do lado do povo da Chacrinha. Arminda dá entrevista para Téo Pereira e fala do relacionamento de Lorena para o jornalista. Rogério pede a Angélico que providencie uma reunião com seus aliados, pensando em tomar posse de tudo que é seu. Kasper vai atrás de Júnior e acaba encontrando As Três Graças no ferro-velho de Joaquim. Misael revela aos amigos que foi ele quem atirou em Ferette, e todos ficam preocupados ao saberem que a arma está com Gilmar. Arminda se depara com Rogério em seu quarto.