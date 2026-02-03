Êta Mundo Melhor!\nSandra atenta contra Candinho. Túlio discute com Celso e Estela, e Anabela acaba passando mal. Samir se recusa a jantar na casa de Zulma, e Zenaide a as crianças confortam o menino. Manoela conversa com Dita sobre sua carreira. Ernesto comenta com Lourival sobre sua paixão por Doris River. Dita não acredita quando Candinho afirma que Sandra está viva. Estela exige que Túlio pare de implicar com Celso. Lourival pede ajuda a Tamires. Carmem comenta com Zulma sobre sua previsão para Ernesto. Dita anuncia a Lourival que sairá em turnê como Doris River. Anabela chama por sua mãe, e Estela e Celso a acolhem, sob o olhar confuso de Túlio. Simbá avisa a Candinho que Samir se recusa a comer.\nCoração Acelerado\nJanete leva Eliomar para casa. Leandro encontra Neide. Ronei trama contra Agrado e João Raul. Zuzu desembarca em Bom Retorno. Naiane encontra Agrado. Leandro sonda Neide sobre sua experiência no Grupo Alaor Amaral e tem pistas sobre Xavier.