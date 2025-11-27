Êta Mundo Melhor!\nDita se desespera com o estado de Candinho. Samir dá a Candinho seu amuleto da sorte. Celso ameaça denuncia Olga, Ernesto e Sandra pelo incêndio da fábrica. Túlio confidencia a Estela que a situação de Candinho é crítica. Margarida e Manoela fazem as pazes. Maria Divina pede um tempo a Zé dos Porcos, que decide voltar para o sítio. Sônia pede para refazer o exame de gravidez, e Estela desconfia de Zulma. Ernesto impede que Dita grave a música na rádio. Estela afirma a Dita que desconfia de como Zulma falsificou seu teste de gravidez. Celso diz a Zulma que contará para Candinho que Samir é seu filho. Sandra pensa em atentar contra a vida de Candinho.\nDona de Mim\nTânia revela a Samuel que Ricardo tem um vídeo incriminador sobre Jaques. Leo decide ajudar Marlon a estudar. Samuel confronta Jaques no hospital. Jaques sente novamente o perfume de Tânia. Leo fica constrangida ao receber Samuel e Marlon ao mesmo tempo em sua casa. Yonã reforça o convite para viajar com Nina. Rosa emociona a todos ao falar sobre o Alzheimer em programa de tevê. Mauro alerta Jaques sobre a presença de Samuel no leito de Ricardo. Rosa se prepara para a nova audiência sobre sua curatela.