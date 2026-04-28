A Nobreza do Amor\nMirinho provoca Tonho. Alika conta a José que Nilo Peçanha se lembrou do tio. Fabrício chega à casa de Casemiro. Tonho revela a Casemiro que está namorando Alika/Lúcia. Mirinho e Tonho se enfrentam na fazenda. Alika/Lúcia confidencia a Salma que está se relacionando com Tonho, e pede perdão à amiga. Fabrício pressiona Mirinho sobre sua parte na sociedade. Mirinho provoca um acidente com Tonho, e Fabrício se assusta. Alika se preocupa com a demora de Tonho, que está machucado na estrada. Dumi pede ajuda a Burak para atentar contra Jendal. Onildo encontra Tonho desacordado.\nCoração Acelerado\nWalmir é demitido do Grupo Amaral. Zilá conversa com o advogado sobre seus direitos no casamento. Janete se preocupa com Agrado. Walmir flagra Irene com Adilson. Zilá cobra Alaor uma reparação. João Raul se desespera ao ver a moto de Agrado tombada na estrada.