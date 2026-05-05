A Nobreza do Amor\nOmar golpeia Jendal, mas Dumi desarma o turco e acode o rei de Batanga. Kênia se desespera com o estado do pai. Omar foge, e Chinua cuida do ferimento de Jendal. Omar encontra Akin e afirma ter tirado a vida de Jendal. Ladisa comemora o suposto feito de Omar, enquanto Akin se preocupa com Dumi. Carrapato se disfarça como Viriato, e Miguel estranha. Mirinho garante a Fabrício que aproveitará a viagem de Tonho para conquistar Alika/Lúcia. Diógenes volta a dizer que só fará seu investimento no negócio de Mirinho após seu noivado com Virgínia. Kênia diz a Jendal que Dumi o salvou. Dumi revela a Omar, Akin e Ladisa que Jendal ainda vive.\nCoração Acelerado\nLeandro fica chateado com Agrado, e Eduarda defende a amiga. Palhares repreende as malandragens de Iranildo. Rosalva e Leocádia se preocupam com o estado de Zilá, e disfarçam quando Alaorzinho as questiona sobre a esposa. Zilá desperta mais gentil, e todos estranham seu novo comportamento. João Raul aconselha Walmir a não desistir de Irene. Rosalva devolve o livro de ervas para Nora, mas ele acaba sendo roubado novamente. Valéria procura Eduarda. João Raul sugere que ele e Agrado emplaquem sua música na trilha sonora de uma novela.