Êta Mundo Melhor!\nA Baronesa/Sandra anuncia na rádio que Policarpo foi devolvido a seu dono. Dita vibra com a gravação de seu disco, e agradece Lourival. Estela afirma a Túlio que viajará com Anabela, apesar de ainda amá-lo. Lauro e Tobias hesitam em registrar a filha de Sônia. Ernesto impede que Celso coma a maçã envenenada por Sandra para atentar contra Policarpo. Margarida conversa com Ivonete sobre Asdrúbal. Candinho garante a Celso que mandará Sandra de volta para a prisão. Cunegundes exige que Jocasta e Anacleto recuperem sua cama. Sabiá anuncia a Estela que a prisão preventiva de Ernesto foi pedida. Ivonete orienta Asdrúbal a viver sua paixão por Margarida. Lauro termina seu casamento com Sônia. Sandra diz a Ernesto que terão de sequestrar Anabela.\nCoração Acelerado\nEduardo e Luan comemoram o sucesso do show e ficam juntos. Walmir implora para que Agrado não conte o que viu a João Raul. Zuzu recebe um envelope com croquis assinado por Bendito Ventura. Talita entrevista Agrado e João Raul sobre o lançamento dos álbuns. Agrado descobre que João Raul passou uma noite com Naiane e guardou segredo. Alaorzinho pressiona Janete sobre Jean Carlos, e a mulher revela que a relação não foi consentida. Walmir avisa a Ronei e Naiane que Agrado se afastou de João Raul. Marcela e Eva comunicam a Zilá que sua linha de roupas foi rejeitada.