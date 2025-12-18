Êta Mundo Melhor!\nTúlio decide se afastar de Estela. Sandra desconfia da identidade de Ivone/Asdrúbal. Tamires e Cunegundes convocam as mulheres para frequentar o dancing. Ivone/Asdrúbal e Adamo/ Margarida se beijam, e Olímpia os vê. Picolé teme que Maria Pureza o tenha esquecido. Simbá se revolta contra Ernesto. Sônia lamenta por Quincas, enquanto Lauro e Tobias a apoiam. Zulma pede ajuda financeira a Ernesto, que a obriga a falar com Sandra. Lourival garante que fará de Dita uma estrela nacional. Túlio pede demissão do hospital.\nDona de Mim\nLeo repreende Igor e Sofia. Marilita orienta Hudson a ensaiar com Ellen uma história triste para a audiência com o juiz. Vivian e Samuel contam a Leo que receberam uma intimação, e que Ellen pede a guarda de Sofia. Rosa diz que Davi precisa se apaixonar. Igor reclama da mudança de comportamento de Ellen. Hudson apresenta Marilita a Samuel e Davi. Hudson revela a Ellen que a fábrica está à beira da falência.