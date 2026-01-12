Êta Mundo Melhor!\nCandinho incentiva Dita a comemorar o disco de Doris River. Celso intriga Estela contra Túlio. Ernesto faz uma queixa de Túlio para Lauro. Túlio garante a Estela que não beijou a Baronesa/Sandra. Candinho, Simbá e Asdrúbal reportam o sequestro do menino ao delegado, e constatam que Ernesto pode estar por trás do crime. Estela confronta Baronesa/Sandra, quando Ernesto chega. Maria Divina se casa com Zé dos Porcos. Estela revela a Celso que lembrou tudo sobre o dia de seu acidente. Lauro demite Túlio. Celso promete ajudar Estela contra Ernesto. Zulma conta a Dita que Candinho beijou Doris River.\nCoração Acelerado\nMari avisa a Eurico que João Raul cantará em seu aniversário. Agrado é humilhada por Eurico. João Raul pede que Lucas encontre Walmir, que aposta numa mesa de jogos. Natália comenta com Agrado sobre João Raul. João Raul resgata Walmir. Zuzu lembra de quando Janete se apresentava como cantora. Agrado é convidada para o aniversário de Eurico. João Raul reclama com Ronei por não poder cantar o que deseja. Zuzu aconselha Agrado a enviar uma composição para João Raul. Naiane grava um vídeo para sua rede social, e João Raul vê. Agrado é expulsa da festa de Eurico.