Êta Mundo Melhor!\nQuinzinho chega ao sítio, e Cunegun-des e Jocasta vibram. Zé dos Porcos e Maria Divina decidem se casar. Manoela sugere que Lúcio convide Haydée e Araújo para cear no Natal. Anabela comemora passar o Natal em casa com Celso e sua família, e Estela e Túlio desanimam. Zulma se prepara para levar as crianças ao sítio. Lourival vai até o sítio buscar Dita, e Candinho incentiva a esposa a cantar na rádio como Doris River. Tales anuncia na rádio a apresentação da suposta cantora internacional, sem saber que se trata de Dita. Sandra e Ernesto invadem a mansão de Candinho.\nDona de Mim\nSofia confessa a Samuel e Leo que já sabia que a barriga de Ellen era falsa. Leo afirma a Ellen que não será enganada por ela. Sofia admite para Leo que Ellen gosta de pegadinhas como ela. Vivian repreende Leo, e Samuel diz que a namorada foi muito dura com a ex. Rangel não acata o pedido de afastamento de Marlon feito por Lopez, e os dois voltam a trabalhar juntos. Hudson e Ellen descobrem que Sofia usa uma tag com rastreador.