Êta Mundo Melhor!\nCandinho questiona Lourival sobre sua proximidade com Dita. A cantora nega a ajuda de Lourival. Celso é gentil com Anabela. As crianças contrariam Zulma na frente da Juíza Flora. Estela diz a Túlio que não conseguiu conversar com Celso sobre o fim do noivado, por conta de Anabela. Asdrúbal se confessa com o Padre. Haydée lamenta que Lúcio não tenha coragem de revelar seu segredo. Maria Divina beija Zé dos Porcos. Candinho, Dita, Quitéria, Quincas e as crianças chegam ao sítio. Lourival vence uma aposta contra Ernesto, que sai humilhado pelas ruas. Dita, Candinho e sua família comemoram seu amor.\n"Sinto um frio na barriga", conta o goiano Filipe Bragança, protagonista de 'Coração Acelerado'\nTrês Graças: Arminda comunica a Ferette que instalará seu escritório na Fundação\nTrês Graças: Gerluce não reage bem ao saber que a filha foi a uma clínica particular