Êta Mundo Melhor!\nMíriam hesita quando Dita afirma que Anabela é sua filha. Candinho avista Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra, e tem um mau pressentimento. Estela confessa a Míriam que é a mãe de Anabela. Túlio pede que Celso aceite que perdeu Estela. Celso pede ajuda a Sandra. Zulma explica a Zenaide seu plano para adotar Samir. Cunegundes decide voltar a procurar a Mãe de Ouro. Haydée pensa em ir atrás de seu pai. Dita revela a Manoela que ela é a cantora Doris River. Estela exige que Míriam mantenha segredo sobre a maternidade de Anabela, e afirma que a menina jamais poderá saber que é filha de Ernesto.\nDona de Mim\nA Globo não disponiliza o resumo do penúltimo capítulo da novela.\nTrês Graças\nJosefa conta a Gerluce que Arminda e Ferette planejam matar Rogério. Gerluce segue orientação de Rogério e não conta nada do plano a Paulinho. Lígia fica sabendo da volta de Rogério por Gerluce. Joélly avisa a Raul que Lígia já sabe que ele é o pai de seu filho. Vicente entra com Ferette na casa de Arminda. Ferette pega a arma de Vicente e atira contra Rogério.