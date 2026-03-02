Êta Mundo Melhor!\nCandinho foge de Zulma para socorrer Policarpo, e flagra Cara de Gato e Pé de Cabra tentando envenenar o burro. Lauro conhece Felícia. Tamires pensa que seria bom se apaixonar por Lourival. Sônia entra em trabalho de parto, e Quincas, Lauro e Tobias vão para a pensão de Margarida. Quinzinho se preocupa com Cunegundes. Cunegundes decide se candidatar a Miss Piracema. Samir tem um mau pressentimento em relação a Candinho e Policarpo. Túlio se declara a Estela. Candinho surge na porta da fábrica com Samir e Policarpo.\nCoração Acelerado\nEsteban conhece o trabalho das Marias de Fibra e fica encantado. João Raul e Agrado decidem lançar álbuns solo. Alaor e Marcela se encontram em um restaurante. João Raul se preocupa por não conseguir falar com Walmir, que faz novas apostas com Adilson. Zilá, Naiane e Alaorzinho têm um jantar em família, e Janete se incomoda. Eduarda faz sucesso em seu show no Mequetrefe. Agrado vê quando Walmir chega em casa acompanhado de Adilson e um homem armado.