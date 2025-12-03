Êta Mundo Melhor!\nSandra se irrita com Zulma. Simbá chantageia Ernesto para não contar o que sabe sobre Samir. Túlio reafirma sua paixão por Estela. Celso visita Candinho e afirma que, quando o primo despertar, revelará que Samir é Júnior. Mesmo desacordado Candinho reage à conversa de Celso, e Túlio o estabiliza. Ernesto gosta de Simbá, e Sandra se desespera. Cunegundes chega a São Paulo. Jocasta se insinua para Quinzinho. Zé dos Porcos teme ter perdido Maria Divina. Ernesto e Simbá fazem um acordo. Anabela diz a Estela que não quer mais ir à escola. Dita, Picolé e Policarpo sofrem com o estado de Candinho\nDona de Mim\nTânia revela a Filipa a verdade sobre a morte de Abel, incriminando Danilo e Jaques. Filipa confronta Danilo, que confirma a versão de Tânia. Filipa pede que Danilo a acompanhe à delegacia, e o rapaz hesita. Bárbara treina Lucas a seu modo. Leo pergunta a Samuel se ele está namorando Vivian. Filipa conta para Samuel e Leo o que descobriu sobre o assassinato de Abel. Danilo alerta Jaques sobre o conhecimento de Filipa. Jaques consulta Elias para se proteger das acusações da família. Samuel procura pelo celular de Ricardo. Jaques arma para Filipa e consegue interná-la em uma clínica psiquiátrica.