Êta Mundo Melhor\nCandinho promete fazer a vontade de Zulma, caso ela tire Dita da prisão. Túlio desabafa com Tamires sobre seu medo de perder Estela. Lourival e Francine partem para o Rio de Janeiro para cumprir a turnê de Doris River. Ernesto garante a Padre Lucas que deseja se tornar uma pessoa melhor, e Candinho desconfia. As crianças têm uma ideia para facilitar sua adoção. Sônia e Manoela comemoram o sucesso de Quincas e Quinzinho. Ivonete chega à pensão de Manoela, e Asdrúbal se desespera. O delegado permite que Candinho passe a noite com Dita na cela. Celso diz a Estela que ainda a ama. Zulma procura Candinho.\nCoração Acelerado\nEduarda fica frustrada ao constatar que Leandro é apaixonado por Agrado. Janete aceita dançar com Palhares Leite para se livrar das investidas de Alaorzinho. Cinara seduz Alaor. Agrado e Janete fazem as pazes.