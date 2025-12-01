Êta Mundo Melhor!\nLauro repreende Estela e Túlio por permitirem a entrada de Policarpo no hospital. Ernesto decide criar um novo programa para sua rádio, com a ajuda de Olímpia. Zenaide e Asdrúbal se beijam. Olímpia revela a Ernesto sobre a gravação clandestina do disco de Dita. Zulma teme que Sandra atente contra Candinho. Celso e Anabela sentem ciúmes de Túlio com Estela. Sabiá aprova a nova empreitada de Maria Divina no dancing. Zé dos Porcos confronta Cunegundes sobre a mala com dinheiro, e deduz que a mulher encontrou a mina de esmeraldas. Sandra visita Candinho no hospital.\nDona de Mim\nJaques ameaça chamar a polícia para prender Tânia. Rosa pede para falar com Vivian. Kami e Ryan recebem os convidados para sua festa de noivado. Samuel e Vivian ficam juntos. Ricardo desperta e teme que Jaques atente contra sua vida. Tânia avisa a Samuel que Ricardo acordou. Os convidados da festa de Kami e Ryan passam mal. Ricardo entra em choque, e Jaques acusa Tânia de falsidade ideológica. Samuel e Rosa chegam ao hospital e veem o corpo de Ricardo. Jaques acusa Tânia pela morte de Ricardo. Tânia liga para Filipa.