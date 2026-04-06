A Nobreza do Amor\nLúcia/Alika revela a Tonho que Salma gosta dele. Tonho questiona Lúcia/Alika sobre porque não pode confiar a ele o seu segredo. Fátima conforta Salma. Omar pergunta por seu pai, e Dumi avisa a Soliman que o filho despertou. Casemiro e Ana Maria repreendem Graça por furtar dinheiro para subornar Botelho. Mirinho garante a Manoel que não perderá Lúcia/Alika para Tonho. Lúcia/Alika conversa com Salma sobre seu impedimento de ficar com Tonho, e ambas reafirmam sua amizade. Mirinho tenta se desculpar com Lúcia/Alika, e José intervém. Dumi percebe o mal-estar de Soliman. Omar e Soliman se encontram com a ajuda de Dumi. Um soldado avisa a Dumi que Soliman está morto.\nCoração Acelerado\nZilá confronta Ronei sobre Cinara. Chega o dia da inauguração do Zuzanete, e Zeca teme que seja um fiasco. Vilma reúne uma multidão para impedir que Eduarda e Agrado cantem na cidade. Naiane tem nova crise de ciúmes de Ana Castela com João Raul. Eduarda e Agrado cantam com a ajuda de Palhares. Naiane impede que Ana Castela se apresente com João Raul. Alaor confidencia a Walmir que teme as intenções de Marcela com ele. Naiane canta com João Raul no lugar de Ana Castela, e o show é um fiasco. Ana Castela afronta Naiane.