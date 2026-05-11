A Nobreza do Amor\nSebastião tenta apagar o fogo ateado por Virgínia aos convites. Tonho estranha a falta de resposta de Casemiro, e se preocupa em perder a inauguração do ateliê de Alika/Lúcia. Virgínia confronta Mirinho sobre a ajuda a Alika/Lúcia e Niara/Vera, e Fabrício acoberta o amigo. Kênia foge do palácio e vai ao encontro de Dumi, que afirma que não ama a princesa. Todos desconfiam de que alguém na cidade pode estar dando abrigo a um cangaceiro. Viriato pede um tempo para apresentar Belmira a Carrapato. Mundica encontra o telegrama de Tonho no paletó de Mirinho, e Casemiro se enfurece com o filho. Jendal conhece Imani.\nCoração Acelerado\nNaiane repreende Zilá por sua mentira contra Janete, e a mãe afirma que ela fez o mesmo ao inventar que é a menina do passado de João Raul. João Raul sofre ao ver Agrado com Leandro, e Luan nota. Naiane impede que Zilá deixe a mansão, e afirma que os Amaral precisarão guardar a história do anel em segredo. Iranildo faz o programa na rádio. Alaorzinho se hospeda na pensão do Zuzanete, e Palhares se irrita. Irene e Walmir ficam juntos. Alaorzinho canta uma música para Janete.