Êta Mundo Melhor!\nTúlio afirma a Estela que não quer mais vê-la. Lúcio questiona Lourival sobre seu interesse em Dita. Simbá desabafa com Zulma. Araújo procura Olga para falar sobre o incêndio na fábrica, e a mulher o ameaça. Manoela conversa com Haydée sobre Lúcio. Estela confessa a Dita que está confusa entre Celso e Túlio. Sandra propõe um acordo a Zulma. Zé dos Porcos pensa em deixar o sítio. Anabela passa mal, e Túlio a acolhe. Zenaide vê Margarida e Asdrúbal se beijando. Orientada por Sandra, Zulma sabota Dita, que teme não chegar a tempo de seu show na rádio.\nDona de Mim\nEllen afirma a Hudson que deseja ficar com Sofia mesmo sem acesso ao dinheiro da menina. Vivian se incomoda com a cumplicidade entre Leo e Samuel. Breno confessa a Ayla que beijou outra pessoa. Rosa leva Davi até o galpão para treinar com Bárbara. Vivian se irrita com Samuel ao falar de Leo. Sofia descobre que Ellen não está grávida, e a mulher pede segredo para a filha. Hudson, Ellen e Igor aplicam um golpe.