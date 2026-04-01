A Nobreza do Amor\nVirgínia ameaça Lúcia/Alika, que desabafa com Salma. Dumi e Chinua se preocupam com um possível embate entre Soliman e Jendal por causa de Omar. Lúcia/Alika vai com Tonho até a casa de Dona Menina, que garante que os dois não são irmãos. Alika confessa a Teresa que Tonho mexeu com seu coração. Vera/Niara pede para trabalhar com Maria Helena na retomada da escola na cidade. Graça intercede por Mirinho junto a Virgínia. Orientado por Graça, Mirinho reconquista Virgínia, e Sebastião se decepciona. Dumi propõe aliança com Akin e Chinua contra a tirania de Jendal. Tonho declara seus sentimentos por Lúcia/Alika.\nCoração Acelerado\nZilá confidencia a Cinara que fica sensibilizada com a paixão de Ronei por ela. Agrado e Duda gravam com Leandro. Alaorzinho desabafa com Alaor sobre Janete. Zilá, Naiane e Alaorzinho se preparam para sua viagem em família. Eduarda conhece Sol. João Raul surpreende Naiane no aeroporto. Leandro beija Agrado, mas ela afirma que não está pronta para se envolver com ninguém. Eduarda questiona Valéria sobre ter a abandonado e fica devastada.