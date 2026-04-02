A Nobreza do Amor\nTonho se afasta de Lúcia/Alika quando a moça afirma que não pode revelar seus segredos. Alika confessa a Teresa que se preocupa com os sentimentos de Salma por Tonho. Marta repreende a implicância de Virgínia com o trabalho de Lúcia/Alika e Vera/Niara. Akin pede uma prova de confiança a Dumi. Niara questiona Alika sobre o motivo de renegar o amor por Tonho. Casemiro aceita a sugestão de Tonho para o trabalho, contrariando Mirinho. Akin aceita se unir a Dumi na resistência contra Jendal. Jendal comenta com Kênia que Dumi pode ser um traidor. Alika recebe uma carta de Dumi.\nCoração Acelerado\nLeandro conforta Eduarda. Zeca, Zuzu e Janete trabalham na reforma de seu bar. Laurinha e Esteban produzem juntos. Agrado e Eduarda fazem sucesso com seu show diante de uma plateia improvável, e Leandro se impressiona. Passam-se alguns dias. Alaorzinho, Zilá, Naiane e João Raul retornam de viagem, e Talita registra em seu canal. Ronei flerta com Zilá e Cinera observa. Agrado e Eduarda comemoram lançamento de música.