Êta Mundo Melhor!\nCandinho decide ir para o sítio com Samir, a fim de afastá-lo de Zulma. Zulma castiga as crianças por terem alertado Candinho sobre seu plano. Dita acompanha Estela à delegacia para denunciar o crime de Ernesto contra ela. Ernesto e Sandra confessam a Celso seu plano para arruinar Candinho. Sônia se oferece como assistente de Haydée. Candinho chega ao sítio com Samir. Anacleto e Jocasta assumem seu relacionamento. Carmem confirma para Zulma que Candinho e Samir estão no sítio. Francine propõe a Mirtes encontrar as esmeraldas de Cunegundes e dividi-las. Tamires beija Celso. A Baronesa/Sandra tenta conversar com Doris.\nCoração Acelerado\nJanete revela a Agrado sua história com Alaorzinho, e pede perdão por ter mentido para a filha. Ronei diz a João Raul que seus fãs o estão condenando por ter deixado Naiane. Agrado decide se afastar de João Raul. João Raul afirma a Naiane que não deseja reatar seu namoro. Agrado desabafa com Eduarda. Irene desconfia do comportamento de Cinara. Tino alerta Talita sobre a presença de Agrado na pensão de Zeca. Luan aconselha João Raul a não desistir de Agrado. Cinara garante que está do lado de Zilá. João Raul se declara para Agrado.