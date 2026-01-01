Êta Mundo Melhor!\nDita pede conselhos a Asdrúbal. Jocasta e Cunegundes vão atrás das esmeraldas. Zulma proíbe Zenaide de se casar. O estado de saúde de Míriam piora, e Estela passa mal. Lauro desconfia do comportamento de Estela, e Túlio o despista. Candinho e as crianças procuram a mula-sem-cabeça, e Dita se preocupa com o marido. Lourival recebe uma proposta da Baronesa/Sandra e de Ernesto para ter Doris/Dita cantando em sua festa de fim de ano. No hospital, Míriam desperta e reconhece Estela.\nDona de Mim\nMarlon tranquiliza Lucas, e afirma que o rapaz deve lutar para vencer. Ellen questiona se Sofia deseja voltar mesmo sem a mãe. Alan informa Kátia sobre o andamento das lutas. Lucas vence sua luta. Ellen se prepara para levar Sofia de volta ao Rio de Janeiro, e Samuel e Leo alertam a polícia. Bárbara vence sua luta, mas descobre que o resultado também foi armação de Romano. Marlon captura Romano. Davi afirma que ajudará Bárbara.