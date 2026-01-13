Êta Mundo Melhor!\nSamir, Picolé e Quitéria se decepcionam com Candinho por ter beijado Doris, sem saber que se trata de Dita. Lourival convence Ernesto a lançar o disco de Doris River na rádio. Felícia ouve quando Zulma afirma que adotará Samir, e conta para as crianças. Túlio diz a Estela que deixará São Paulo. Celso acusa Ernesto de ter atentado contra a vida de Estela, e exige que ele se afaste da cidade. Olímpia convida Adamo/Margarida para jantar. Quinzinho parte com Cunegundes para São Paulo, sem saber que Maria Pureza está escondida em seu carro. Míriam passa mal. Para defender Candinho, Dita revela a todos na mansão que ela é Doris River. Ernesto afirma a Sandra que eles precisam se livrar de Celso.\nCoração Acelerado\nAgrado lamenta não ter conseguido o dinheiro de seu trabalho na festa. Naiane comemora ter seu vídeo exposto no show de João Raul. Cinara pede perdão a Nora. Zilá acusa Alaorzinho de nunca ter esquecido Janete. Huguinho ajuda Zuzu, Janete e Agrado a consertar a Caravana. Dejair confronta João Raul por causa de Loreta. João Raul e Agrado desabafam com Lucas e Janete, respectivamente. Zilá pede ajuda a Nora para salvar seu casamento. Zilá planeja trabalhar com sua marca de moda, e conversa com Esteban e Eva. Naiane comemora a declaração de João Raul. Ronei repreende João Raul, que exige tomar as rédeas de sua carreira. Alaor aprova a criação de Zilá para a marca Alô, Country. João Raul convida Naiane para participar do clipe de sua música.