Êta Mundo Melhor!\nZulma decide ir com o delegado para o Rio de Janeiro atrás de Samir, e Zenaide e as crianças tentam impedi-la. Lourival tenta se declarar para Dita, que despista o empresário. Ernesto e a Baronesa/Sandra afirmam que são os novos tutores de Policarpo, e Candinho pressente algo de errado envolvendo o amigo. Anacleto diz a Cunegundes e Quinzinho que deseja comprar o sítio para morar com Jocasta. Zé dos Porcos sonha com seu filho, e Maria Divina se preocupa com o exame de fertilidade do marido. Carneiro e Medeia chegam para a estreia do musical de Cunegundes. Zulma e o delegado se encaminham para o Rio de Janeiro.\nCoração Acelerado\nAgrado tenta interromper a briga entre Xavier e Leandro. Janete garante a Malvino que não tem medo de Zilá. Zilá afirma a Eliomar que seguirá com o pedido para sua interdição. Agrado acompanha Leandro no hospital, enquanto João Raul cuida de Naiane na cabana. Leandro confessa a Agrado que tem um segredo. Zilá desabafa com Cinara sobre Jean Carlos. Ronei pede que Bara quite a dívida de Walmir com Adilson. Luan se aproxima de Eduarda. Naiane promete a João Raul parar de provocar Agrado nas redes sociais. Janete propõe criar uma cooperativa com as artesãs. Xavier alerta Zilá sobre a investigação sobre Soraia.