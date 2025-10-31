Êta Mundo Melhor!\nCandinho e a população pressionam o delegado pela soltura de Policarpo. Simbá assume diante do delegado que mentiu sobre Policarpo. Lauro confirma para Estela que Anabela poderá perder sua audição. Ernesto pede demissão para Haydée. Candinho perdoa Simbá. Estela lembra de Túlio. Ernesto alerta Zulma sobre a vingança de Sandra. Jocasta propõe comprar Quinzinho de Cunegundes. Sônia ajuda Margarida a estar presente no jantar da rádio. Olga discute com Haydée por conta de Araújo. Olímpia acredita que Adamo está com Margarida. Maria Divina questiona Zé dos Porcos sobre Francine. Sandra diz a Celso que pensa em ter outra identidade.\nDona de Mim\nSofia arma para conseguir sair com Rosa. Filipa descobre que Sofia e Rosa fugiram de casa, e liga para Leo, que aciona Marlon. Sofia consegue ligar para Leo, e Marlon vai ao encontro das duas. Filipa repreende a atitude de Sofia, e a leva para casa com Rosa. Jaques ameaça retirar a autonomia de Rosa. Filipa diz a Jaques que os remédios estão lhe fazendo mal. Rosa recupera a consciência. LCaco, Breno, Ayla e Gisele lamentam que Leo tenha interrompido sua coleção para cuidar de Sofia. Samuel pede Leo em casamento.