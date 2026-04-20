A Nobreza do Amor\nLúcia/Alika explica para Tonho que seu marido é um homem mau, e que precisou fugir dele para se proteger. Mr. Jones confessa a Mr. Campbell que está preocupado com as aspirações grandiosas de Kênia. Akin e Dumi afirmam que precisam impedir o casamento de Kênia e Mr. Jones. Virgínia sofre ao constatar que todos acham Eugênia mais bonita do que ela. Graça tem uma ideia para sabotar o concurso de beleza a favor de Virgínia. Mr. Jones oficializa seu pedido de casamento com Kênia a Jendal, e Dumi se preocupa. Graça e Virgínia se preparam para sabotar Eugênia.\nCoração Acelerado\nPalhares se chateia com o fato de Alaorzinho ter chamado por Janete. Ronei e Cinara fazem planos. Agrado incentiva Janete em ver Alaorzinho. Zilá se choca com a chegada da irmã no hospital. Alaorzinho agradece a presença de Janete, e pede para conversar a sós com a ex. A pedido de Alaorzinho, Janete relembra tudo o que viveram. Eva apoia Zilá, que confessa temer o poder de Janete sobre seu marido. Alor decide voltar para o hospital. Alaorzinho afirma que não se lembra de Jean Carlos, e se abre para que Janete.