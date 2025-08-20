Êta Mundo Melhor!\nDita se irrita com a afirmação de Zulma, que deixa Candinho confuso. Celso pede que Estela lhe conte a verdade sobre seu passado. Zé dos Porcos diz que conseguirá uma forma de se casar com Maria Divina. Quincas desconfia do suposto namoro entre Sônia e Lauro. Candinho se surpreende ao encontrar Cunegundes em sua casa. Tamires descobre que o Comendador não pagou por sua festa e pede que Ernesto resolva o problema. Olímpia arma para impedir que Dita vença o concurso de rainha da rádio. Estela reconhece Simbá em seu retrato-falado.\nDona de Mim\nTânia despista Ricardo sobre a tentativa de checar seu celular. Tânia insinua a Samuel que é Ricardo quem comanda Jaques. Jaques humilha Leo e ameaça deixá-la sem emprego. Jaques admite que gosta de cuidar de Filipa e Nina. Deco se apresenta a Jaques como namorado de Nina. Pam, Kami, Lorena e Natara se organizam contra as mudanças na fábrica, e Danilo registra. Jaques repreende Sofia, e Leo se interpõe entre os dois.