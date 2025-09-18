Êta Mundo Melhor!\nAo ouvirem o carro de Marilda e Aderbal se aproximando, Candinho e seus amigos tentam abrir a porta do galpão. Quinzinho encontra o papel que Pedro II deu a Cunegundes e desfalece ao saber que a esposa foi levada por Carneiro. Candinho consegue salvar os amigos. Rogério anuncia a Dita que não poderá mais contratá-la na rádio. Dita confronta Olímpia, que exige que Margarida expulse Dita da pensão. Estela e Anabela sofrem por Celso e Aladin. Zulma se preocupa com a proximidade entre Candinho e Samir. Cunegundes se desespera ao encontrar Quinzinho desacordado.\nJuliana Paes revela que passou por alguns problemas de saúde\nCleo Pires conta que fez teste para filme de sua mãe, Glória Pires\nMarina Ruy Barbosa explica motivo de aceitar ser Suzane von Richthofen em série\nDona de Mim\nLeo deixa a fábrica. Jaques demite Samuel da diretoria de operações. Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. Samuel e Leo contam a Yara e Sofia que foram demitidos. Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. Rosa confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.